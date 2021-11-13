Путин предостерегает Лукашенко от повторения действий «украинских друзей»

Новости Украины

Владимир Путин предостерег Александра Лукашенко от повторения действий Украины, которая ранее перекрывала транзит российского газа в Европу.

Об этом российский президент заявил в интервью государственному ТВ, комментируя озвученные накануне главой Белоруссии угрозы перекрыть транзит газа на Запад в ответ на закрытие границы Польшей.

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«Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал. Но ведь такая практика у нас уже есть, с Украиной. В 2008 году, дай Бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями и не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Всё дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе. Просто, как говорят специалисты, условно говоря, вентиль закрутили, просто перекрыли российский газ в Европу. Такое же было. Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдёт. Но, с другой стороны, против него всегда применяют и грозятся применением новых санкций. Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной», – сказал Путин.

При этом он выразил надежду, что кризис на границе Белоруссии и Польши разрешится после прямых переговоров Ангелы Меркель с Лукашенко.

«Это вопрос не ко мне, почему они не разговаривают друг с другом. Нас это не касается. Но я так понял из разговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко и с Канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдёт, и удастся наладить какой-то прямой контакт между Евросоюзом, ведущими странами Евросоюза, во всяком случае между Федеративной Республикой и Белоруссией. Это наиболее важно, потому что мигранты стремятся прежде всего в Германию», – сказал Путин.

Он объяснил, что Берлин сам виноват в наплыве мигрантов.

«Не нужно забывать, откуда возникли эти кризисы, связанные с мигрантами. Белоруссия является первооткрывателем этих проблем что ли? Нет, это причины, которые созданы самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака; и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев. Белоруссия здесь ни при чём. Мигранты шли же по другим каналам. И то, что они пошли сейчас через Белоруссию – здесь ничего удивительного нет, потому что у Белоруссии, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода. Первое – это военно-политические причины, а есть экономические: очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов, очень высокие. Скажем, хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, в том числе где нефть добывают, даже в нефтянке работающий, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант, получающий социальное пособие, скажем, в Федеративной Республике. Конечно, люди туда и тянутся. Зачем работать в условиях турбулентности без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности, зачем там жить и работать, если можно не работать и в два-три раза больше получать с семьей? Потому что платят и на взрослых, и на детей, и обучение бесплатное, и как правило медицинское обслуживание бесплатное. Повторяю, такова политика ведущих стран Европы», – объяснил Путин.