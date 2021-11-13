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13.11.2021 16:38
(Мск), Москва,
Михаил Рябов
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Путин предостерегает Лукашенко от повторения действий «украинских друзей»

Новости УкраиныВладимир Путин предостерег Александра Лукашенко от повторения действий Украины, которая ранее перекрывала транзит российского...

Владимир Путин предостерег Александра Лукашенко от повторения действий Украины, которая ранее перекрывала транзит российского газа в Европу.

Об этом российский президент заявил в интервью государственному ТВ, комментируя озвученные накануне главой Белоруссии угрозы перекрыть транзит газа на Запад в ответ на закрытие границы Польшей.

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«Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал.

Но ведь такая практика у нас уже есть, с Украиной. В 2008 году, дай Бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями и не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Всё дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе. Просто, как говорят специалисты, условно говоря, вентиль закрутили, просто перекрыли российский газ в Европу. Такое же было.

Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдёт. Но, с другой стороны, против него всегда применяют и грозятся применением новых санкций. Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной», – сказал Путин.

При этом он выразил надежду, что кризис на границе Белоруссии и Польши разрешится после прямых переговоров Ангелы Меркель с Лукашенко.

«Это вопрос не ко мне, почему они не разговаривают друг с другом. Нас это не касается. Но я так понял из разговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко и с Канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдёт, и удастся наладить какой-то прямой контакт между Евросоюзом, ведущими странами Евросоюза, во всяком случае между Федеративной Республикой и Белоруссией. Это наиболее важно, потому что мигранты стремятся прежде всего в Германию», – сказал Путин.

Он объяснил, что Берлин сам виноват в наплыве мигрантов.

«Не нужно забывать, откуда возникли эти кризисы, связанные с мигрантами. Белоруссия является первооткрывателем этих проблем что ли? Нет, это причины, которые созданы самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака; и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев. Белоруссия здесь ни при чём. Мигранты шли же по другим каналам. И то, что они пошли сейчас через Белоруссию – здесь ничего удивительного нет, потому что у Белоруссии, как мне объяснил Александр Григорьевич Лукашенко, безвизовый въезд в страну из стран исхода.

Первое – это военно-политические причины, а есть экономические: очень высокие социальные пособия в Европе для мигрантов, очень высокие. Скажем, хорошо работающий при большой безработице человек в ближневосточных странах, в том числе где нефть добывают, даже в нефтянке работающий, получает на порядок меньше, чем неработающий мигрант, получающий социальное пособие, скажем, в Федеративной Республике. Конечно, люди туда и тянутся. Зачем работать в условиях турбулентности без соблюдения каких-то элементарных правил безопасности, зачем там жить и работать, если можно не работать и в два-три раза больше получать с семьей? Потому что платят и на взрослых, и на детей, и обучение бесплатное, и как правило медицинское обслуживание бесплатное. Повторяю, такова политика ведущих стран Европы», – объяснил Путин.

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