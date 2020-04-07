Лукашенко получил дешевую нефть: Что еще нужно для выполнения Союзного договора?

07.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Александру Лукашенко благодаря мировому кризису удалось добиться получения от России дешевой нефти, однако в ответ Минск вряд ли начнет выполнение пунктов Союзного договора об общей валюте или парламенте, которые раньше буксовали под предлогом споров из-за цены на энергоносители.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Армен Гаспарн.

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«Нам остается только надеяться, что свершится чудо, Александр Григорьевич Лукашенко будет впервые за четыре с половиной месяца удовлетворен и займется реализацией на практике тех своих лозунгов, о которых он говорил на протяжении последних многих лет.

Другой вопрос, что, конечно, есть опасения, потому что Александр Григорьевич сейчас, по-моему, думает уже не о Союзном государстве, а пытается внушить населению Белоруссии ежедневными призывами то на тракторе кататься, то сто граммов водки выпивать, то сливочное масло потреблять. Но все равно, повторяю, надежда на то, что Александр Григорьевич будет счастлив, у нас есть, и нам остается на нее уповать.

Потому что, если уже и это не поможет, я не знаю, каким еще образом можно попробовать простимулировать Александра Григорьевича обратить свой президентский взор на собственную программу действий», – заявил Гаспарян.

Ранее посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российские поставщики будут поставлять нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы без премии, как того и добивался несколько месяцев президент Белоруссии Александр Лукашенко. Россия увязывала уступки Белоруссии по энергоносителям с подписанием документов об ускоренной интеграции двух стран (создании наднациональных органов управления, единой валюты и т.д.). В итоге Лукашенко их так и не подписал, многие из «дорожных карт» уже устарели.