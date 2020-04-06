Российский посол признал полную капитуляцию перед Белоруссией

06.04.2020, Москва, Елена Острякова

Российские поставщики будут поставлять нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы без премии, как того и добивался несколько месяцев президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом в эфире белорусского телеканала CTV заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что говорит Александр Григорьевич о том, что Россия приняла весь пакет предложений и запросов белорусской стороны, это абсолютная правда. Де-факто нефть будет поставляться без премий», – сказал Мезенцев.

Он также признал, что цена на нефть будет «шокирующее» низкой, хотя и не назвал ее.

Ранее белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Белоруссия закупит нефть по 4 доллара за баррель.

«То, что день-два обсуждают уровень цены, по которой в апреле нефть придет в Белруссию, он для экспертов энергосферы оказался шокирующим. Я не буду оценивать его в качестве успеха или прибыли нефтеперерабатывающих заводов, но это показатель того, что законтрактованность – это основа для безупречного выполнения своих обязательств россиянами. Главное, чтобы так было и впредь, чтобы запрос каждой стороны был реалистичным, и не было стремления надавить на друга, соседа, партнера так, чтобы его сломать», – сказал Мезенцев.

Он пояснил, что Белоруссия в преддверии падения мировых рынков настояла на отказе от ранее действовавшей формулы ценообразования и переходе на мировые цены. Мезенцев не исключил, что и цена на газ будет снижена.

Теперь, по словам дипломата, важно, чтобы Белоруссия выбрала весь годовой баланс российской нефти, согласованный из расчета поставок 2 млн тонн в месяц, наверстав отставание в поставках за январь-март.

Напомним, что ранее Россия увязывала уступки Белоруссии по энергоносителям с подписанием документов об ускоренной интеграции двух стран (создании наднациональных органов управления, единой валюты и т.д.). В итоге Лукашенко их так и не подписал, многие из «дорожных карт» уже устарели.