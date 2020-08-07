Лукашенко получил карт-бланш на ахинею

07.08.2020, Москва, Олег Кравцов

После завершения выборов президента Белоруссии задержанные под Минском граждане РФ, объявленные Минском «боевиками и наемниками», будут освобождены.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, объясняя, почему не может относиться к происходящему всерьез.

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«У меня отношение как к спектаклю. Потому что, чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Лукашенко играет какой-то треш. Входит в некую абсурдную ситуацию. Впечатление, что он получил карт-бланш нести всякое», – говорит Погребинский.

При этом он говорит, что пока непонятно, от кого получил карт-бланш Лукашенко.

«Пока, по факту, он играет на стороне Киева, не Москвы. Наверное, он считает, что в данной конкретной ситуации это ему полезно», – отмечает эксперт.

Он не исключает, что генпрокурор Украины откликнется на приглашение Минска и посетит Белоруссию для решения вопроса с задержанными.

«Но меня не покидает ощущение, что вся эта игра закончится во вторник, 11 августа. Дым рассеется, и он вернет всех на землю», – считает собеседник издания.

Он полагает, что Лукашенко идет ва-банк.

«Чтобы не допустить массового Майдана. И понимая, что для России даже такой лидер лучше, чем лидеры прозападные, проамериканские. А на минский процесс – вообще плевать. Лукашенко все ставит на доску, предполагая, что он – лучше, чем другие», – резюмировал Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», опубликовано расследование, в котором говорится о причастности СБУ к организации провокации против российских граждан, арестованных в Белоруссии.