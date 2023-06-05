Лукашенко попросил Россию не бояться, что он захватит Калининградскую область

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Калининградская область чувствовала бы себя «не хуже» в составе Белоруссии.

Об этом он заявил сегодня на встрече с губернатором этого российского региона Антоном Алихановым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь в Советском Союзе так сказать отвечала за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл своей. Но боялся, чтоб россияне не подумали, что мы претендуем захватить. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если б Калининградская область была ближе Беларуси. Ну, посол этого не слышал», – сказал Лукашенко, вроде бы шутя, обращаясь к послу РФ в Белоруссии Борису Грызлову.

Отношения своей страны и области он назвал «древними», напомнив, что при СССР «никто не разделял Беларусь и Калининградскую область».

Он высоко оценил потенциал российского анклава.

«Как человек деревенский я обнаружил, что в плане аграрного направления это просто Клондайк, где можно поработать. Можем там произвести и продать нашу продукцию, кому нужно», – сказал Лукашенко.