На фоне тревожных новостей с фронта Кремль демонстрирует уверенность: Херсон и Запорожье будут российскими

Михаил Рябов.  
05.06.2023 16:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запорожье, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт, Херсон


На фоне тревожных новостей с фронта Кремль демонстрирует уверенность в том, что российским войскам удастся не только отбить попытки прорыва ВСУ к Азовскому морю, но и вернуть потерянный Херсон, а также занять Запорожье.

Сегодня президент Владимир Путин встречался с министром транспорта Виталием Савельевым, и тот не только доложил о восстановлении портов в Мариуполе и Бердянске, дорог на «сухопутном коридоре» через Приазовье в Крым, пообещал расширить досмотровые пункты пропуска там, но и анонсировал запуск аэропорта Мариуполя в 2025 году, «если позволит обстановка».

На фоне тревожных новостей с фронта Кремль демонстрирует уверенность в том, что российским войскам...

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Самое интересное, что министр в докладе упомянул и о планах по запуску аэропортов Донецка, Луганска, а также Запорожья и Херсона – то есть, двух городов, которые сейчас контролируются ВСУ.

Тут главное не повторить печальный опыт Киева, где в свое время наплодили кучу деятелей типа виртуальных «представителей Украины в Крыму» и «реинтеграторов Донбасса», чьим единственным достижением оказалось освоение бюджетных средств.

К слову, российская администрация Харьковской области, несмотря на отступление русских войск минувшей осенью, до сих пор не расформирована. Сейчас армия РФ продолжает продвигаться к Купянску. Следовательно, эвакуированные структуры имеют шанс вернуться в Харьковскую область.

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