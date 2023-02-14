Лукашенко поставил ОДКБ перед выбором: поддерживать нацизм – или сражаться с ним

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически поставил страны ОДКБ перед выбором – поддерживать нацизм на Украине – или уже начинать воевать с ним.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор МГУ Андрей Манойло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он всё правильно говорит, это довольно очевидные вещи. Дело в том, что конфликт на Украине, Специальная военная операция, которую мы проводим с целью денацификации и демилитаризации Украины, это больше чем конфликт. Это борьба с нацизмом, который свил себе гнездо на Украине, и возродился в форме именно германского национал-социализма», – сказал Манойло.

Профессор МГУ подчеркнул, что рано или поздно всем странам придётся определиться.

«И здесь важно понимать, что нацизм – это явление, которое если не остановить, придёт в каждый дом. И те страны, в том числе членам ОДКБ, которые сейчас пытаются занять отстранённую позицию или проводят многовекторную дипломатию, не удастся отсидеться в стороне. Наступит момент, когда им придётся выбирать сторону. Лукашенко об этом и говорит.

Беларусь это понимает сейчас, а очень многие страны, в том числе и члены ОДКБ, до сих пор надеются, что что-то такое произойдёт, и они ловко выкрутятся из этой ситуации, между струйками. Такого не будет», – резюмировал он.