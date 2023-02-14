Лукашенко поставил ОДКБ перед выбором: поддерживать нацизм – или сражаться с ним

Владимир Гладков.  
14.02.2023 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 320
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, ОДКБ, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически поставил страны ОДКБ перед выбором – поддерживать нацизм на Украине – или уже начинать воевать с ним.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил профессор МГУ Андрей Манойло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически поставил страны ОДКБ перед выбором – поддерживать нацизм на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Он всё правильно говорит, это довольно очевидные вещи. Дело в том, что конфликт на Украине, Специальная военная операция, которую мы проводим с целью денацификации и демилитаризации Украины, это больше чем конфликт. Это борьба с нацизмом, который свил себе гнездо на Украине, и возродился в форме именно германского национал-социализма», – сказал Манойло.

Профессор МГУ подчеркнул, что рано или поздно всем странам придётся определиться.

«И здесь важно понимать, что нацизм – это явление, которое если не остановить, придёт в каждый дом. И те страны, в том числе членам ОДКБ, которые сейчас пытаются занять отстранённую позицию или проводят многовекторную дипломатию, не удастся отсидеться в стороне. Наступит момент, когда им придётся выбирать сторону. Лукашенко об этом и говорит.

Беларусь это понимает сейчас, а очень многие страны, в том числе и члены ОДКБ, до сих пор надеются, что что-то такое произойдёт, и они ловко выкрутятся из этой ситуации, между струйками. Такого не будет», – резюмировал он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть