Лукашенко поздравил американцев с праздником, Путин – нет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сегодня народ США с Днем Независимости.

Об этом сообщает его официальный сайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этот праздничный день желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе», – говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что нужно забыть про разногласия и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации.

«Только таким образом наши народы в интересах своих детей и внуков, во имя общего дома – всей планеты, во имя жизни смогут справиться с существующими противоречиями», – написал Лукашенко.

При этом Кремль не будет в этом году поздравлять США с Днем Независимости. Об этом заявил сегодня пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этом году не будет оправляться поздравительная телеграмма. Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны США. В этих условиях вряд ли можно считать целесообразным оправление поздравительного послания», – сказал Песков.