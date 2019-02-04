Лукашенко предостерегли: Майдан в Минске закончиться стремительно

04.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напрасно рассчитывает сделать Москву сговорчивее при помощи «многовекторности» – как только Запад почувствует слабость белорусского лидера, он даже не заметит, как будет снесён минским майданом.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Лукашенко как никто другой очень хорошо понимает свою позицию и понимает, что он может сыграть роль разменной монеты. Ему скажут всё, что угодно, и как только он на это согласится и испортит взаимоотношения со своим ближайшим родственником, соседом Россией, то это будет означать конец его многолетнего правления. В этом можно не сомневаться, это даже не Мадуро, и это страна, которая находится на таком пятачке, который может в любой момент оказаться в ещё худшем положении, чем оказалась Украина после майдана», – заявил Сосновский.

«То, что Лукашенко приглашают (на Запад – ред.) и то, что ему предлагают участие, это, конечно, всё выглядит красиво, заманчиво, но надо понимать, что, как только там заметят, что Лукашенко идёт на шаги, связанные с движением в сторону Запада, будет предпринято всё для того, чтобы майдан в Минске состоялся быстрее, чем он был в своё время на Украине. Он даже не заметит, как окажется не у власти», – добавил политолог.