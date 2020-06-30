Лукашенко превращается в классического «предмайданного» президента

30.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Последнее выступление белорусского президента Александра Лукашенко перед активом Минской области показало, что глава Белоруссии одну за другой совершает ошибки, за которые пытается оправдаться.

Об этом пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что это выступление Лукашенко показывает, что он превращается в классического «предмайданного» президента, – считает автор публикации. – Он оправдывается – и за арест оппозиционеров, и за действия против «газпромовского» банка, посылает сигналы Москве, напоминает о своих прошлых заслугах. Все это не очень хорошо. Прошлые заслуги никого не интересуют, а сильный лидер никогда не оправдывается и не извиняется».

Отмечается, что практически все известные главы государств, ставшие «жертвами» цветных революций, допускали идентичные ошибки – утрачивали связь с реальностью, теряли способность адекватно и вовремя реагировать на угрозы. В качестве примера приводятся свергнутый президент Грузии Эдуард Шеварнадзе и бежавший с Украины после путча Виктор Янукович.

«Во время цветной революции лидер государства оказывается под таким давлением со всех сторон, что начинает совершать ошибки. Вот и Лукашенко начал совершать ошибки. Аресты во время предвыборной кампании выглядят совершенно неуместно, а избранный для них предлог – смешно и надуманно. Бабарико можно было бы совершенно безболезненно остановить на более раннем этапе. А если власти не знали о его планах – то это вопрос к спецслужбам», -пишет издание.

«Но лидеры, которые застрахованы от цветных революций, все же бывают. Как бы пафосно это ни звучало, но это подлинно народные лидеры. С такими ничего поделать нельзя, и американское посольство здесь бессильно. В августе Лукашенко предстоит пройти экзамен – может ли он претендовать на роль такого лидера», – резюмирует газета.

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