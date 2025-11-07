Лукашенко призвал украинцев переезжать в Белоруссию

Президент Александр Лукашенко пригласил украинцев жить и работать в Белоруссии.

Об этом он заявил на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозырском районе Гомельской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина рядом. Вы видите, что происходит. Я даже сомневался, ехать ли мне в Мозырский район [бандеровцы ранее неоднократно заявляли, что регион находится в досягаемости ударов ВСУ, и Киев готов атаковать находящийся здесь НПЗ]. Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега, в том числе, и для них. Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую же жизнь, как белорусам в плане образования и здравоохранения. Многие приехали в Гомельскую область и работают. Мы готовы их принимать. Для нас украинцы это благо. Это трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие на одном языке», – сказал Лукашенко.

Российский политолог Сергей Станкевич расценил это заявление как политическую инициативу.

«Думаю, тут не просто ораторский приём. Это политическая инициатива. Почему от бедствий военного лихолетья украинцам надо подаваться на Запад, где их хотят видеть всё меньше, а встречают всё хуже? Вот она, Беларусь, рядом. И Припять для двух народов общая река. И мост теперь вон какой. Словом, можно ожидать, что призыв Лукашенко отклик в сердцах и планах украинцев найдёт», – написал Станкевич в своем телеграм-канале.