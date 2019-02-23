Лукашенко против воссоединения с Россией: «На это никогда не пойду»

23.02.2019, Минск, Максим Карпенко

Белоруссия не хочет воссоединения ни с Россией, ни с Польшей. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время посещения Военной академии заявил президент республики Александр Лукашенко.

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Глава государства отметил, что страна может быть поглощена очередным «княжеством Литовским», если будет отставать от мировых темпов развития.

«Все время надо работать, все время надо бежать, чтобы от этих «монстров» не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы опять парабками в каком-нибудь Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой. Не хочется, особенно для детей, особенно, когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство… Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду», – заявил Лукашенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время последней поездки Лукашенко в Сочи не смог договориться с Владимиром Путиным о компенсациях, которые Минск требовал от РФ после прекращения льготных поставок российской нефти.

До нового года Лукашенко и Путин также провели несколько раундов переговоров. Белорусский президент после одной из встреч заявил, что отклонил предложение Москвы о переходе на российский рубль.