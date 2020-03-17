17.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Медицина, Политика, Россия, Экономика
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Лукашенко путает карты – Жарихин




Закрытие Россией своих границ для предохранения от коронавируса не повлияет на крепкие экономические связи с Белоруссией.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, давая оценку недовольству белорусского президента Александра Лукашенко этим решением Москвы.

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По словам эксперта, для России главное, чтобы не было массовых потоков людей из страны, которая принципиально отказалась закрывать границу на западе.

«Лукашенко, как всегда, путает карты и заявляет, что если мы это сделаем, то большегрузы будут стоять от нашей границы до Кремля. Но это не так, потому что говорится только о передвижении людей. На отношения двух стран подобные меры никак не повлияют. У нас крепкие экономические связи, которые в одночасье не разрушить», – подчеркнул Жарихин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Лукашенко возмутился тем, что РФ закрыла границы и объявил, что Россия «полыхает от коронавируса».

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