Лукашенко путает карты – Жарихин

17.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Закрытие Россией своих границ для предохранения от коронавируса не повлияет на крепкие экономические связи с Белоруссией.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, давая оценку недовольству белорусского президента Александра Лукашенко этим решением Москвы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, для России главное, чтобы не было массовых потоков людей из страны, которая принципиально отказалась закрывать границу на западе.

«Лукашенко, как всегда, путает карты и заявляет, что если мы это сделаем, то большегрузы будут стоять от нашей границы до Кремля. Но это не так, потому что говорится только о передвижении людей. На отношения двух стран подобные меры никак не повлияют. У нас крепкие экономические связи, которые в одночасье не разрушить», – подчеркнул Жарихин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Лукашенко возмутился тем, что РФ закрыла границы и объявил, что Россия «полыхает от коронавируса».