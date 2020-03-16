«Россия вся полыхает» – Лукашенко

16.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ударился в истерику по причине закрытия Россией общей границы из-за короновируса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причина понятна – Белоруссия испытает серьезное потрясения от разрыва связи с основным торговым партнером.

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«Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) – это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия – подчеркиваю – закрыла границу с Беларусью», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он явно обижен на то, что предварительные переговоры о закрытии границы велись на уровне премьер-министров (Михаил Мишустин и Сергей Румас дважды созванивались в течение выходных), а вот президент Путин Лукашенко не позвонил.

«Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», — сказал Лукашенко.

«Батька» утверждает, что короновирус не такая и серьезная проблема: «Мы эти вирусы переживали, переживем и этот».

Небольшая опасность, по его мнению, есть только для больших городов.

Далее он выдал подряд два взаимоисключающих заявления: призвал белорусов не скупать марлевые повязки, которых, оказывается местная промышленность нашила столько, что их некуда девать.

А вот в России, по мнению Лукашенко, эпидемия.

«В Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», – сказал Лукашенко.

В Белоруссии на текущий момент выявлено 36 случаев коронавируса. То есть уровень заболеваемости – 1 случай уже на 250 тыс населения. Это в 9 раз выше, чем в России, где уровень заболеваемости – 1 случай на 2 265 625 человек.