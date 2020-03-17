Лукашенко решил критиковать братскую Россию «в спину»

17.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Александр Лукашенко не имел морального права критиковать Россию за перекрытие границ с Белоруссией, поскольку официальный Минск отказался выполнять рекомендации Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Юрий Баранчик.

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«Слышать такие речи от главы государства, который возглавляет союзную России страну, очень удивительно. Если проанализировать риторику мировых лидеров на эту тему, то никто никому таких претензий не предъявлял. Ни глава Польши Германии, ни глава Франции той же Италии, и так далее. Все понимают, что находятся в общей лодке.

Такая критика в спину вызывает удивление, тем более, что правительство России приняло эти меры именно потому, что аналогичные меры по предупреждению распространения коронавируса не принимаются самой Белоруссией. Поэтому и было принято такое решение. Слышать это от лидера братского государства, мягко говоря, удивительно», – заявил Баранчик.