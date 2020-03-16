Лукашенко понял, «нахрена» ему союз с Россией

16.03.2020, Москва, Елена Острякова

Саботировавший в оскорбительной форме процесс интеграции с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко теперь не на шутку раздосадован тем, что РФ решила бороться с коронавирусом в одиночку и закрыла границу.

Свое негодование он излил сегодня на головы руководителя своей администрации Игоря Сергеенко и секретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего.

Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

До сих пор не закрывший границы, хотя все страны-соседи уже сделали это, президент Белоруссии обрушился на Россию с критикой за «территориальные методы» борьбы с вирусом.

«С таким вирусом территориально бороться невозможно, особенно в нашем мире. Вообще, если следовать логике российской границы нужно позакрывать регионально. Отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись. Потом, наверное, Кавказ выделить, север европейской части России. Тоже границу провести. Россия огромная – полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, там больше озабочены тем, как Москву каким-то забором огородить. Думают, не дай Бог правительство заразится РФ. Не дай бог с Мишустиным что-то случится. Больше всего об этом думают и начали издалека. С короновирусом, как и с другими вирусами, надо бороться по существу – профессионально, точечно», – сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент подверг критике Россию, которая отказалась предоставлять скидки на нефть после того, как Минск саботировал выполнение пунктов Союзного договора о введении общего парламента, валюты и т.п.

«Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, нахрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки. Вот наша позиция», – говорил Лукашенко.