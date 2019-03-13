Лукашенко сделал еще один шаг «гэць ад Масквы»

13.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Власти Белоруссии провели заседание Совбеза, где обсуждалась «Концепция информационной безопасности». Официально новый документ не опубликован, однако в местные СМИ и telegram-каналы со ссылкой на анонимные источники просочились детали, которые могут свидетельствовать о новом шаге Минска по укреплению самостийности.

Краткое резюме обрывочных данных о новой концепции публикует в своем блоге белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман – сам он к сторонникам воссоединения с Россией не относится и приветствует шаги, которые можно трактовать как движение в сторону дальнейшего обособления Минска от Москвы.

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«Самое важное в новой концепции инфобезопасности, слитой в СМИ и телеграм сегодня:

– Никаких единых информационных полей с союзниками. Только информационный нейтралитет и суверенитет. Первый раз на моей памяти слово «нейтралитет» занимает центральное место в документе такого уровеня. Тем более вышедшем из силового ведомства – Совбеза.

– Угроза инфобезопасности страны – инфовойны больших игроков между собой. Другими словами, мы не вместе с одним из больших игроков, а нам мешают жить их войнушки.

– Отдельные абзацы по белорусскому языку и тому, что чем больше на нем общаются – тем больше это гарант безопасности государства. То же самое по белорусскому взгляду на свою историю.

– Нет явных выпадов в адрес негосударственных СМИ. Признают, что растет роль самоорганизации граждан и независимых экспертов в принятии решений госорганами.

– В остальном все ожидаемо – больше отечественного контента, защищать страну от внешних вмешательств, фейков, дестабилизаций и прочих гадостей.

Понятно, что это всего лишь концепция. Она – не закон и не имеет прямой силы…

Но этот документ подтвердил то, что мне уже давно говорили знающие люди. В Совбезе работает полным-полно адекватных белорусоцентричных патриотов, для которых независимость не пустой звук.

Никто не заставлял их вставлять в текст все вышеперечисленные тезисы. Никто бы не завернул текст, будь там традиционные выпады в адрес пятой колонны и прочих плявузгающих журналюг-хакеров. Но они сделали все именно как сделали. И это неплохо, эти люди останутся с нами и после дня Х», – комментирует Шрайбман.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Александр Лукашенко отклонил идею перехода Белоруссии на российский рубль. Он также заявил, что белорусское население не поддерживает идею вхождения бывшей советской республики в состав РФ.

За последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров между Россией и Белоруссией, которые были безрезультатными. Минск добивается от Москвы т.н. компенсаций за потерю льготных условий поставок нефти, которую белорусы перерабатывали на своих НПЗ и с выгодой перепродавали, в том числе, украинской армии в виде топлива.