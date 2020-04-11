11.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко сохраняет пространство для манёвра с парадом на День Победы




Окончательного решения о проведении в Белоруссии парада в честь Дня Победы еще не принято.

Об этом в интервью оппозиционному сайту TUT.BY заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решения будут приниматься, как я понимаю, поближе к дате в зависимости от развития ситуации. Я читал у вас, что ветераны выступают за парад. Есть разные точки зрения, но решение будет приниматься на более позднем этапе в зависимости от того, как будет складываться обстановка с пандемией», – сказал Макей.

Сегодня замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Сергей Потапенко заявил, что подготовка к параду идет в плановом порядке. В центре Минска проходят регулярные репетиции парадных расчетов.

«Пока обстановка у нас нормальная, проводится комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий, что обеспечивает поддержание здоровья военнослужащих на должном уровне. Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет», – цитирует министра пресс-служба оборонного ведомства.

Напомним, что проведение парада может дать повод президенту Белоруссии Александру Лукашенко не приезжать 9 мая в Москву, о чем он заявил недавно в интервью телерадиокомпании «Мир».

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