Лукашенко уже не уверен, что приедет в Москву на парад

04.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раздумывает, как совместить празднование Дня Победы в Москве и в Минске.

Об этом глава государства рассказал в интервью телерадиокомпании «Мир», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, как поехать в Москву. Сейчас пытаемся подключить администрации, чтобы они как-то состыковали это все. Мы можем парад вечером провести, опыт есть. Но утром мы же всегда приходили к нашему памятнику в центре Минска.

Понятно, президент в этот день всегда на месте. Представьте, если бы Путину предложили провести этот день в Беларуси, что, вообще-то, нормально и символично, потому что Беларусь – живой памятник той войне. Здесь надо было бы провести эти мероприятия. Поехал бы президент России? Нет», – сказал Лукашенко.

Он также дал понять, что может приехать в Москву, но не пойти на парад.

«Конечно, Москва – это столица страны-победительницы. Дело даже не в параде. Надо было бы у могилы неизвестного солдата в этот день там побывать», – сказал Лукашенко.

На прошлой неделе белорусский президент твердо обещал поехать в Москву на парад. «У меня часто спрашивают – а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.