Лукашенко сыграл с оппозицией в кошки-мышки

24.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, вступив должность во время державшейся до последнего момента в секрете инаугурации, переиграл своих оппонентов.

К такому выводу, передает корреспондент, на страницах «Комсомольской правды» приходит спецкор издания Александр Коц.

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По его мнению, процесс вступления в должность главы государства выглядел бы куда менее убедительно при тысячах протестующих под окнами и сыграл бы на руку ЕС, который пообещал не признавать избрание Лукашенко.

«И в этом плане Александр Григорьевич, как к нему ни относись, переиграл своих оппонентов, которые готовились к инаугурации как к последнему бою. Да, над этой церемонией будут потешаться, называть ее позорной и говорить, что во дворце собрались «все 80 процентов». Хотя по сути, это протокольная формальность», – отмечается в статье.

Автор признает, что кортеж Лукашенко ехал по пустым улицам, на которые почему-то дружно не вывалили все сторонники президента, но указывает, что они этого не делали и на предыдущих инаугурациях.

«Но если протестующим во время своих акций не грешно играть в кошки-мышки с силовиками, меняя маршруты движения по ходу марша и заставляя колонны автозаков метаться по всему городу, то почему в этой тактике должен себе отказывать Александр Лукашенко. И даже как-то странно его в этом винить. Фактически, у него не было выбора из пышного торжества с салютами и банкетами – это сейчас было бы неуместно. Поэтому шумному скандалу он предпочел тихий междусобойчик», – резюмирует Коц.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты пришли к выводу, что западные резидентуры проспали инаугурацию Лукашенко.