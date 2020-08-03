03.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Война, Политика, Россия, Сюжет дня
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Лукашенко сжигает мосты и начинает необъявленную войну с Россией


Приняв решение о  задержании граждан России, объявленных «боевиками ЧВК», президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил стратегическую ошибку.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах «Коммерсанта» приходит политический обозреватель Сергей Строкань.

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«Как ни в чем не бывало, возвращение к прежнему «худому миру» трудно себе представить, потому что белорусский президент фактически взял россиян в политические заложники, чего не рискнул бы сделать ни один мировой лидер, и тем самым вступил с Россией в необъявленную войну», – пишет Строкань.

По его словам, появившееся предположение, что кто-то из россиян, воевавших в Донбассе, может быть экстрадирован из дружественной Белоруссии во враждебную России Украину, «привело к окончательному разрыву шаблона в отношениях Москвы и Минска, вступающих в новую реальность».

«Еще одним принципиальным моментом, который, судя по всему, делает прежние отношения невозможными, стало предположение, что Россия, уставшая от вечных зигзагов Александра Лукашенко, могла посчитать для себя возможным реализовать в Белоруссии сценарий «цветной революции», – добавляет автор.

Он полагает, что Лукашенко, пойдя на такой шаг, рассчитывает убить двух зайцев.


«А именно, повысить ставки в будущем торге с Москвой, которая, как он считает, после выборов все равно никуда от него не денется, а заодно еще и забросить свою белорусскую удочку на Западе, показав, что он никакой не сателлит Москвы, если Москва думает о том, как бы его убрать. Он чуть ли не жертва Москвы. И уже поэтому с ним может быть интересно иметь дело», – отмечает обозреватель.

Он предполагает, что при всем своем недюжинном политическом чутье сейчас Лукашенко совершил стратегический просчет, учитывая, что «за красную черту в отношениях с Москвой он заступил и не раз, а альтернативы России все равно на горизонте не просматривается».

«Но теперь ему нужно будет думать, как из-за этой черты вернуться. Как вновь наводить мосты, которые были взорваны. Невозможно себе представить, что после случившегося пройдет время и президенты Путин и Лукашенко как ни в чем не бывало отправятся играть в хоккей. Нет, такой хоккей нам не нужен», – резюмировал Строкань.

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