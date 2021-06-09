Лукашенко сжигает мосты и принимает болезненное для Варшавы решение

Вводя в Белоруссии новый праздник — День национального единства – президент Белоруссии Александр Лукашенко тем самым ответил Польше, которая стала одним из главных организаторов антиправительственных выступлений прошлого года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорит старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский.

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Он говорит, что о дате 17 сентября, когда советские войска вошли в разгромленную гитлеровской Германией Польшу и воссоединили белорусские земли, в Минске в той или иной форме всегда вспоминали.

«Сейчас начинается новый этап. Лукашенко всегда придерживался довольно прагматичной политики, старался не сжигать за собой мосты и сохранять свободу действий, но в данной ситуации возникает ощущение, что он пошел на принцип. Белорусский лидер хотел как-то ответить на действия Варшавы, ведь именно Польша – одна из наиболее активных стран, оказывающих поддержку белорусской оппозиции и требующая всё новых санкций в отношении белорусского режима», – сказал эксперт.

По его словам, у Лукашенко было не так много возможностей для ответа.

«Все польское национальное самосознание построено на виктимности. Поляки вообще довольно болезненно воспринимают свое историческое прошлое. Так что сейчас это гарантированная точка невозврата в отношениях Минска и Варшавы», убежден Офицеров-Бельский.