Лукашенко теряет контроль: Белоруссия наступает на польские грабли

17.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, пытаясь спасти ситуацию, пустился в «хозяйственную» аргументацию, которую на данном этапе социального напряжения уже никто не слышит.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении Белоруссии сейчас реализуется несколько сценариев внешними игроками. Во-первых, Тихановская – это пластилин в умелых литовских руках, «дурилка картонная», которой прикрываются истинные замыслы вильнюсских политиков, поскольку Литва мнит себя, в данной ситуации, одним из активных участников событий и пытается модерировать политическую реальность. Не исключаю, что может появится и правительство в изгнании (опять же, под Тихановскую).

То есть все тексты, которая она озвучивает, на телесуфлере написаны не ею, а министром иностранных дел Литвы. И это белорусские, как и любые другие телезрители, должны четко понимать», – заявил Коротченко.

Вторым сценарием, который реализуется, эксперт назвал – «польский».

«Сценарий аналогичный 80-м годам прошлого столетия – сценарий «Солидарности». Это массовые протестные акции, забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии, что, собственно, сейчас и запускается. И из среды оппозиционных профсоюзных лидеров должен появится белорусский Валенса, который, в перспективе, по мнению Варшавы, должен сменить Лукашенко», – отметил Коротченко.

При этом он добавил, что в Польше отдают себе отчёт в том, что если в начале, когда нужно было раскачать ситуацию, митинги были проплаченные, то сейчас ситуация изменилась, и люди выходят, потому что считают, что стране нужны изменения.

«Поезд ушёл, и ситуация уже принципиально другая, чем и опасна для Лукашенко. Все эти «хозяйственные» аргументы, которые Лукашенко адресует людям: подумайте, что будет, заводы будут разрушены, вы останетесь без работы, будет деиндустриализация – эти «хозяйственные» доводы уже не срабатывают в новой политической реальности. И Лукашенко, к сожалению, здесь мне напоминает Николая Рыжкова – последнего «плачущего большевика», руководителя советского правительства, который говорил: вы ещё вспомните это правительство.

Да, вспомнят! И возможно, если события в Белоруссии пойдут не по благоприятному варианту, все будут вспоминать Лукашенко, его слова, но уже сейчас в данной ситуации это никому не нужно. К сожалению, нынешние руководители Белоруссии не понимают, что поезд ушёл вперёд, им нужны другие аргументы и другой стиль общения с народом», – подытожил Коротченко.

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