Лукашенко удержал власть. Белоруссии пора уходить в Россию

27.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусские протесты не привели к потере президентом Александром Лукашенко контроля за ситуацией в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Дмитрий Стешин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Находящийся в Минске журналист напоминает, что это его девятая «цветная революция», на которой ему приходится работать спецкором, пишет, что здесь ничего особенного в настоящее время не происходит и считает, Лукашенко удержал власть.

«Цветные» революции невозможны без предательства в верхах. Как показали события, в том числе жесткие задержания организаторов и активистов протестов, предательства в верхах в Белоруссии нет. А государство всегда устоит против разрозненной уличной силы, пусть она даже мягкая, снабжена методичка и поддержкой мирового демократического сообщества», – убежден Стешин.

Он призывает отбросить «сожаления крокодильи о трех днях, когда были задержаны и обезврежены все буйные активисты».

«Вот на Украине поленились три таких дня провести, и 7 лет у них идет война. Я видел эту войну от начала до конца, у меня там куча друзей погибла. Я прошел все летние бои 2014-го года и 2015-го. Это все только потому, что в самом начале пожалели мальчиков и девочек майдановских. А могли бы спасти жизнь 15-30 тысячам», – пишет спецкор.

Он также опровергает утверждения оппозиции об отсутствии поддержки Лукашенко в обществе.

«Я тут попал на автопробег в поддержку Лукашенко, где было заявлено 100 машин, а приехало 600. И в каждой сидело по четыре-пять человек. И вы мне будете рассказывать, что Батьку никто в стране не поддерживает? Даже его запаха бы не осталось, если бы его никто не поддерживал», – подчеркивает спецкор.

Он полагает, что многие не простят Лукашенко того, случилось пару недель назад, а в протест превратится в тлеющий.

«И в конце концов Лукашенко поймет, что свет – на Востоке. Единственный его шанс – уйти вместе с Белоруссией в Россию. С какой-то очень широкой автономией или даже сохранением государственности. Но это был бы лучший выход и для Белоруссии, и для России был бы большой прибыток и радость. Я считаю, что пришло время собирать камни. И Россия давно пора этим заняться. Причем открыто для всех. И не затягивая.

Можно «спасать братушек» как на Донбассе – семь лет, когда кровь течет. Я месяц назад ездил там по прифронтовым деревням. Люди пытались подавать коллективные иски от сельских общин в международный уголовный суд. По ним долбят с утра до ночи. Меня такое спасение абсолютно не устраивает. Согласится ли Белоруссия на уход к России? Уверен, что она позже будет жалеть, если не согласится сейчас», – резюмирует Стешин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», белорусский политик заявила, что лишь интеграция с РФ обеспечит белорусскую государственность.