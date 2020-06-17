Лукашенко угрожает рейдерским захватом российской собственности – эксперт

17.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Угрозы президента Белоруссии обойтись без российского газа пока выглядят маловероятными.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Издание напоминает, что Белоруссия импортирует ежегодно из РФ около 20 миллиардов. При этом Минск просит снижения цены, ссылаясь на резкое снижение спотовых цен в Европе, но «Газпром» идти на уступки отказывается и объявил, что белорусская сторона накопила долг в 165,57 миллионов долларов и пригрозил остановкой поставок с 1 июля. В то же время Минск долг не признает, ссылаясь на недостаточную калорийность газа.

Кроме того, конфликт обострился преддверии президентских выборов в Белоруссии: так, на прошлой неделе в Белгазпромбанке прошли обыски в рамках дела о незаконном выводе средств, а с 15 июня по решению Нацбанка была введена временная администрация. «Газпром» назвал эти действия незаконными. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может найти альтернативу российскому газу.

«Сейчас возможность диверсификации закупок газа Белоруссией выглядит сомнительно. Технически республика соединена транспортной системой с Польшей, Литвой и Украиной. Учитывая значительные объемы потребления, полностью закрыть потребности Белоруссии могла бы закупка газа из Польши при использовании газопровода Ямал—Европа в реверсном режиме. Однако «Газпрому» эта труба нужна в аверсном режиме для поставок в Европу. При этом «Газпром» владеет оператором белорусской газотранспортной системы «Газпром трансгаз Беларусь» (ранее — «Белтрансгаз»), приобретенным по итогам аналогичного газового конфликта в 2006 году», – отмечается в статье.

В то же время замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что с учетом действующих юридических рамок и контрактных обязательств «Белтрансгаза» перед «Газпромом» поставки из Польши невозможны.

«Но может быть, это угроза рейдерского захвата «Газпром трансгаз Беларусь», что после истории с банком уже не выглядит совсем фантастическим сценарием», — говорит Гривач.

В свою очередь директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова считает реальными поставки из Латвии или Литвы, но подчеркивает, что российский газ обходится Литве дороже, чем Белоруссии, а СПГ в среднем еще дороже, а потому цена газа с учетом издержек на организацию такого маршрута будет выше, чем нынешние 127 долларов за тысячу кубометров.