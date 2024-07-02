Лукашенко утверждает, что обменял террориста на митрополита по просьбе Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему по обмену Украине был выдан террорист Николай Швец, который в феврале 2023 года пытался подорвать российский самолет А-50 на белорусском аэродроме «Мачулищи».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Все было просто. Это была просьба президента России помочь освободить известного священнослужителя Ионофана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились. Поэтому мы этого человека отдали в Украину. Они нам отдали священника. Заодно я попросил украинцев: у вас же там есть тяжелораненые россияне, верните. Они еще троих передали. Все на колясках. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля. Один без глаза, второй без рук, третий без ног», – сказал Лукашенко на собрании, посвященном белорусскому Дню независимости.

По его словам, если бы Швец остался в Белоруссии, он бы был осужден на 10-15 лет, «но погибли бы люди»

«Никакие папы Римские в этом не участвовали», – Лукашенко отверг версию о посредничестве Ватикана.