Лукашенко утверждает, что обменял террориста на митрополита по просьбе Путина

Елена Острякова.  
02.07.2024 22:35
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему по обмену Украине был выдан террорист Николай Швец, который в феврале 2023 года  пытался подорвать российский самолет А-50 на белорусском аэродроме «Мачулищи».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему по обмену Украине был выдан террорист Николай Швец,...

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«Все было просто. Это была просьба президента России помочь освободить известного священнослужителя Ионофана. Украинцы к нам с этой просьбой обратились. Поэтому мы этого человека отдали в Украину. Они нам отдали священника. Заодно я попросил украинцев: у вас же там есть тяжелораненые россияне, верните. Они еще троих передали. Все на колясках. Мы приняли их в районе Бреста, передали россиянам в районе Гомеля. Один без глаза, второй без рук, третий без ног», – сказал Лукашенко на собрании, посвященном белорусскому Дню независимости.

По его словам, если бы Швец остался в Белоруссии, он бы был осужден на 10-15 лет, «но погибли бы люди»

«Никакие папы Римские в этом не участвовали», – Лукашенко отверг версию о посредничестве Ватикана.

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