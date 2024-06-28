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Владимир Зеленский объявил вечером в пятницу о том, что Украина получила по обмену 10 своих граждан, ранее осужденных в России за различные преступления.

Самая публичная фигура из освобожденных – замглавы запрещенного в РФ меджлиса Нариман Джелял, отбывавший длительный срок. Он был признан виновным в организации диверсии в Крыму – подрыва в 2021 году газопровода возле российской воинской части в Перевальном, для чего привлек еще двух соплеменников.

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Среди других лиц, выданных Украине и мелькавших в СМИ, – задержанные в Белоруссии агент СБУ Николай Швец (организовавший атаку дрона на самолет ДРЛО А-50), бизнесмен Павел Куприенко (вербовал местных жителей по заданию ГУР), арестованная за шпионаж Наталия Захарченко (ехала из Чернигова в Мозырь под легендой необходимости проведать сестру), шпионка Екатерина Брюханова (уроженка Херсона, осевшая в Белоруссии, попалась на пересечении границы на проверке телефона – дама снимала и отправляла спецслужбам Украины российскую технику на белорусской территории).

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Еще режиму Зеленского переданы два попа-униата Иван Левицкий и Богдан Гелета – выходцы с Западной Украины, подстрекавшие местное население Бердянска к сопротивлению после занятия города российскими войсками.

Украинское ТВ сообщает, что в обмен на освобождение диверсантов и террористов Украина отдала России арестованного по беспределу в Винницкой области престарелого митрополита Тульчинского Ионафана, одного из иерархов УПЦ, отказывавшегося рвать с Русской Церковью. На Украине он был приговорен к 5 годам заключения по статье «оправдание агрессии». В качестве доказательства «вины» СБУ объявила найденные при обыске «пророссийские листовки и литературу».

Митрополит Ионафан был освобожден еще несколько дней назад при посредничестве Ватикана и уже встретился с главой РПЦ Патриархом Кириллом.

«Во всей этой истории тешит то, что у нас большой обменный фонд. Потому что сейчас под следствием находится еще не один действующий представитель УПЦ МП», – уже объявила в эфире украинского ТВ руководитель издания «Левый берег» Соня Кошкина, которая считается рупором украинских спецслужб.

По ее данным, следующие торги могут вестись за судьбу Арсения Святогорского, которому предъявляется обвинение в укрытии отряда Игоря Стрелкова в Лавре на Донбассе в 2014 году.

Кошкина в своем блоге уточнила, что уголовные претензии имеются к 13 иерархам УПЦ МП, а также «пучку рангом пониже». Как правило, это священнослужители, отвергнувшие разрыв с Русской Церковью.