Лукашенко уверенно перехватывает инициативу

21.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Белорусская власть оправилась после начала протестов майданщиков и теперь демонстрирует успехи в борьбе с так называемой оппозицией.

Об этом в эфире своего интернет-канала «Соловьев Live» заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сам Александр Лукашенко стал действовать более рационально, да и многие участники протестов поняли, кто на сама деле за ними стоит, и увидели антироссийскую направленность организаторов протестов.

«Лукашенко, конечно, перехватил инициативу и стал действовать крайне жестко. Свои обещания вчерашние он выполняет, а обещание было простое: «Мне наплевать, что вы та себе придумали, что у вас есть какой-то Координационный совет». Говорит: «И мне наплевать к кому вы обращаетесь – я с вами буду разбираться». Поэтому он вызывает на допросы…

Они [власть] стали сильно выигрывать и потому, что стали выбирать правильную тональность. Я-то Лукашенко все помню, но Лукашенко теперь пытается хоть как-то звучать, он несколько отошел в сторону и, посмотрите, как они стали действовать – они стали жестко принимать тех, кто нарушает закон, стали очень жестко принимать…

Конечно, Nexta, которая по-прежнему пытается раскачать ситуацию, довольно сильно проигрывает, потому что люди начинают видеть, что эти-то поддерживают экстремистов и они реально против России, а белорусы любят Россию, они относятся с уважением к России. Они не хотят, чтобы их сталкивали, тем более, когда поляки радостно за всем этим стоят и говорят «Ох, как мы вас любим», а память-то белорусского народа показывает совсем другое», – заявил Соловьев.

Впрочем, еще несколько дней назад Соловьев заявлял, что «Лукашенко перешел грань», наделал кучу ошибок, а также заступался за попавших под раздачу белорусских «онижедетей».