Лукашенко власть не отдаст, нужно давить – Кравчук

28.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не уступит власть, если требовать от него этого мирным путем. И местным майданщикам, и Украине нужно готовиться к жесткому давлению на главу белорусского государства.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я беру на себя смелость сказать, что неплохо знаю Лукашенко, по крайней мере, с 1991 года. Хочу вас разочаровать – Лукашенко власть при цветах на улице и просьбах не отдаст. Он уже об этом заявил, и когда он обратился к Путину за помощью, а тот сказал, что он поможет. А мы знаем, какой может быть эта помощь.

Я думаю, нужно готовиться к серьезному давлению на президента Лукашенко. А то, что кто-то хочет мирно все сделать, я приветствую, только 26 лет власти означает, что каждая клетка Лукашенко – это власть, каждое слово – это власть, каждый волосок на голове – это власть. Он другой жизни не знает, и власть он просто так не отдаст. Будьте к этому готовы», – заявил Кравчук.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские силовики находятся в полной боевой готовности и будут отправлены в Белоруссию при наличии внешней угрозы и появления на улицах экстремистов-погромщиков.