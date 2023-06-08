Лукашенко вновь подтвердил: Мединский и Слуцкий везли бандеровцам «большие уступки»

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Конфликт на территории Украины – это один из многих примеров того, как «западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств».

Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Извините за нескромность, как человек уже опытный в политике хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины конфликта на Украине. Рано или поздно мы будем говорить о них. Но сейчас важнейший вопрос – остановить этот конфликт», – сказал Лукашенко.

По его словам, Россия и Белоруссия пытались урегулировать ситуацию уже на третий день.

«Должен сказать, что «соагрессоры» с третьего дня конфликта – а может, и с первого – предложили мирный процесс. И он начался здесь, в Беларуси, – напомнил Глава государства. – Три заседания прошло, потом дали команду: в Беларусь не лететь. Я это знаю точно. В Стамбуле был выработан проект договора с большими уступками со стороны России, но на этом переговоры прекратились. Почему не пошли дальше? Потому что, скорее всего, Украина эти решения уже не принимала тогда», – сказал Лукашенко.

Ранее он заявлял, что на переговорах в Стамбуле российская сторона была готова заключить с бандеровским режимом невыгодный для себя договор, однако даже такое соглашение не позволил подписать Запад подконтрольным ему чиновникам в Киеве.