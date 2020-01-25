Лукашенко вновь пытается шантажировать Россию

17.04.2021, Москва, Елена Острякова

Закупка Белоруссией миллиона тонн азербайджанской нефти, о которой заявил во время своего визита в Азербайджан президент Александр Лукашенко, является попыткой вновь шантажировать Россию.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напоминаю, что во время кризиса, нефтяной войны прошлого года, закупался некоторый объем нефти в Азербайджане. Но это нефть дорогая, у нее двойная перевалка. Она идет морем через грузинские порты до Одессы, потом по трубопроводу, или сразу дорога железная, направляется на Мозырский НПЗ. Это не трубопроводная российская нефть, которая изначально будет дешевле. То есть, надо понимать, что это не балансирование энергетического обеспечения Белоруссии, а шантаж России», – сказал Суздальцев.

Он считает, что подобные шаги только усложнят положение Белоруссии в будущем.

«Никто не имеет права запрещать белорусам покупать нефть, где они хотят, но Россию шантажировать не стоит. Это еще больше укрепит ее в мысли о том, что, когда закончится в ближайшие два года налоговый маневр российской нефтяной отрасли, и Беларусь будет покупать нефть по мировой цене», – сказал Суздальцев.

Потребность белорусских НПЗ в российской нефти составляет 18 млн тонн. В прошлом году на попытках закупать «альтернативную» нефть Минск потеряла, по оценкам экспертов, миллиард долларов. Лукашенко требовал от Москвы экономических скидок, но заявлял, что не поступится белорусской самостийностью.