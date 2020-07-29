«Лукашенко вонзил нож в спину союзнику, арестовав вагнеровцев» – военкор

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Бойцы ЧВК «Вагнер», о задержании которых сообщили сегодня белорусские СМИ использовали Белоруссию как транспортный хаб в период короновируса.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские», – пишет Пегова.

Эту версию подтверждают кадры задержания «российских боевиков», показанные по белорусскому телевидению. Среди вещей задержанных – листовка на арабском.

По словам Пегова, белорусские спецслужбы были предупреждены и обязались обеспечить спокойный процесс переброски бойцов на восточные фронты.

«Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются.

Теперь главный вопрос – зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб – это вообще не по-пацански. Парни и были в форме – потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск», – написал Пегов.

Напомним, белорусские СМИ сообщили сегодня о задержании 32 бойцов российской ЧВК «Вагнер» сегодня ночью под Минском. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В сеть выложен полный список задержанных.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая бригаду спецназа, заявил, что для разжигания Майдана в страну будут перекинуты «профессиональные военные, бандиты, они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Наблюдатели полагают, что позиции Лукашенко на предстоящих президентских выборах 9 августа весьма неуверенные. Он может проиграть альтернативному кандидату Светлане Тихановской.