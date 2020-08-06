Лукашенко встал на путь террориста Каримова – журналист

06.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил к себе прокуроров Украины и России для обсуждения судьбы группы задержанных россиян.

Об этом говорится в сообщении белорусского информагентства «БелТа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О своем решении Лукашенко сообщил на заседании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

«Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками», – говорится в сообщении.

То, что устроил президент Белоруссии в отношении задержанных россиян, напоминает поведение «террориста», выдвигающего свои условия, написал в своем блоге журналист Сергей Веселовский.

«Лукашенко, пригласивший российского и украинского генпрокуроров обсудить судьбу взятых в заложники граждан России, напоминает мне киевского «террориста» Каримова, захватившего отделение банка и потребовавшего к себе съёмочные группы центральных телеканалов», – провел аналогию журналист.