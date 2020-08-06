06.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Лукашенко встал на путь террориста Каримова – журналист


Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил к себе прокуроров Украины и России для обсуждения судьбы группы задержанных россиян.

Об этом говорится в сообщении белорусского информагентства «БелТа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

О своем решении Лукашенко сообщил на заседании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

«Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками», – говорится в сообщении.

То, что устроил президент Белоруссии в отношении задержанных россиян, напоминает поведение «террориста», выдвигающего свои условия, написал в своем блоге журналист Сергей Веселовский.

«Лукашенко, пригласивший российского и украинского генпрокуроров обсудить судьбу взятых в заложники граждан России, напоминает мне киевского «террориста» Каримова, захватившего отделение банка и потребовавшего к себе съёмочные группы центральных телеканалов», – провел аналогию журналист.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть