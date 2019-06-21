21.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко встретился с президентом Грузии сразу после ее русофобских заявлений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделает все, чтобы добрые и теплые отношения с Грузией сохранились навечно.

Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает официальный сайт президента РБ.

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«Сегодня Грузия находится на ведущих позициях в отношении Беларуси. У нас очень добрые, теплые отношения. Наши народы очень близки. Не только уважают – любят друг друга. У нас очень хороший фундамент отношений. И поверьте, я сделаю все, чтобы такие добрые, теплые отношения во всех сферах сохранились навечно», – сказал Лукашенко.

Зурабишвили, которая прибыла в Минск на открытие Европейских игр, была вынуждена прервать визит из-за беспорядков в Тбилиси, которые устроила грузинская оппозиция. Президент Грузии поспешила обвинить в происходящем Россию, назвав ее «врагом и оккупантом» в своем «Фейсбуке».

Союзник России президент Лукашенко отметил, что в Беларуси внимательно следят за обстановкой в Грузии.

«Нам не безразлично, какова ситуация в Грузии. Ваш народ пережил много сложных моментов после распада Советского Союза. Вы всегда достойно выходили из сложных ситуаций. И нынешняя ситуация непростая в Грузии, как и в других республиках, но мы люди мужественные и найдем выход из самых тяжелых ситуаций», – сказал Лукашенко и выразил надежду на то, что Зурабишвили еще раз посетит Минск.

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