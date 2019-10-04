Лукашенко выполнил обещание, данное Украине

04.10.2019, Москва, Елена Острякова

Осужденный в Белоруссии за шпионаж Павел Шаройко помилован и освобожден.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в Житомире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет, был помилован и уже дома в Украине», – сказал Зеленский.

Вчера Белорус Юрий Политика, которого на Украине обвиняли в шпионаже, был освобожден из-под стражи по решению Новозаводского суда Чернингова. Это было главным условием президента Белоруссии Александра Лукашенко для помилования Шаройко, который был приговорен к 8 годам также за шпионаж.

Лукашенко и Зеленский встретились сегодня в Житомире на Форуме регионов Белоруссии и Украины.