04.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Украина
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Лукашенко выполнил обещание, данное Украине

Осужденный в Белоруссии за шпионаж Павел Шаройко помилован и освобожден.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в Житомире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси на 8 лет, был помилован и уже дома в Украине», – сказал Зеленский.

Вчера Белорус Юрий Политика, которого на Украине обвиняли в шпионаже, был освобожден из-под стражи по решению Новозаводского суда Чернингова. Это было главным условием президента Белоруссии Александра Лукашенко для помилования Шаройко, который был приговорен к 8 годам также за шпионаж.
Лукашенко и Зеленский встретились сегодня в Житомире на Форуме регионов Белоруссии и Украины.

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