Украина и Белоруссия идут на обмен

04.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белорус Юрий Политика (справа на заглавном фото), которого на Украине обвиняли в шпионаже, освобожден из-под стражи по решению Новозаводского суда Чернингова.

Об этом написал у себя в фейсбуке адвокат Тарас Герелюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В деле про «белорусского шпиона» подзащитный был более двух лет под стражей. Теперь он на свободе», – написал Горелюк.

Политику задержали 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов-Гомель на украинской границе в пункте пропуска «Новые Яриловичи». СБУ считает, что белорусский гражданин «в интересах третьей стороны» собирал сведения о ситуации в АТО.

Через четыре месяца Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко, который, по утверждению КГБ, занимался шпионажем, что подтвердил в своих показаниях сам задержанный. Его приговорили к восьми годам заключения.

Павел Шаройко.

Некоторые эксперты тогда заявляли, что таким образом Белоруссия пытается освободить Политику.

Спустя год председатель КГБ Валерий Вакульчик , заявил что обменивать Шаройко на Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.

Неделю назад президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что у него с Порошенко была договоренность о взаимном помиловании задержанных, но украинская сторона ее не выполнила.

«Об обмене речь не идет, я сразу помилую этого человека. Порошенко пообещал, ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет», – сказал Лукашенко.

Он заявил о готовности помиловать Шаройко «хоть завтра», но после решения об освобождении Политики. Украинский суд принял это решение как раз накануне встречи украинского и белорусского президентов в Житомире.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал в эфире телеканала «1+1» «уступки».

Однако пока белорусские власти не заявили о помиловании Шаройко, который отбывает срок в Бобруйске. Возможно соответствующее заявление сделает Александр Лукашенко сегодня в Житомире.

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