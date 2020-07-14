Лукашенко вышел на выборы голый и босой – политолог

14.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытался балансировать между Россией и Западом, но эта стратегия перестала работать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, давая оценку ситуацию в Белоруссии накануне президентских выборов.

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«Выборы в Белоруссии всегда заканчивались скандалом. Но сейчас ситуация намного хуже, он [Лукашенко] вышел на выборы голый и босой. Лукашенко долгое время балансировал межу Востоком и Западом, стравливая их, но теперь эта стратегия не работает. Россия больше не хочет содержать Минск, а Западу он в этом случае тем более не нужен. Учитывая, что обычно Лукашенко сажал своих конкурентов после выборов, а не до них, в этот раз Белоруссию скорее всего будут ждать новые санкции», – отметил эксперт.

В свою очередь издание поинтересовалось: если Запад не признает победу Лукашенко на выборах, значит ли это, что он будет вынужден бежать в Москву подписывать «31-ю дорожную карту»?

«Запад не признал только первые и пятые выборы Лукашенко. Ничего страшного не случилось. Вот если Евросоюз перестанет покупать у Минска топливо, вот тогда тема будет интересной… Но это вряд ли, потому что Запад заинтересован в низких белорусских ценах», – считает Суздальцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», подготовка к свержению Лукашенко идет полным ходом.