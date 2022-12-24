Лукашенко запустит женщину в космос, но это не Тихановская

24.12.2022  23:50 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 106
 
Белоруссия, Дзен, Наука, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел сегодня в Москву и посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, чтобы встретиться с шестью белорусками, которые проходят отбор для полета в космос. Всего было проведено собеседований более чем с тремя тысячами человек.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидата на полет в космос. Медицинская комиссия выдаст соответствующие рекомендации 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными кандидатами.

Белорусский президент успокоил девушек: если по здоровью они пройдут, то будут задействованы в российско-белорусском сегменте полетов в космос.

«Так что вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит», – сказал Лукашенко.

Он осмотрел центрифугу, гидролабораторию – большой специальный бассейн для тренировок космонавтов, тренажер российского сегмента Международной космической станции.

Лукашенко рассказал, что отдельно попросил о содействии в подготовке уроженца РБ космонавта Олега Новицкого:

«Я ему сказал: Олег, смотри за девчонками в два глаза. Поможешь подготовить и так далее. Он говорит, что смотрит».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть