Лукашенко запустит женщину в космос, но это не Тихановская

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел сегодня в Москву и посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, чтобы встретиться с шестью белорусками, которые проходят отбор для полета в космос. Всего было проведено собеседований более чем с тремя тысячами человек.

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Ожидается, что после Нового года определят основного и дублирующего кандидата на полет в космос. Медицинская комиссия выдаст соответствующие рекомендации 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными кандидатами.

Белорусский президент успокоил девушек: если по здоровью они пройдут, то будут задействованы в российско-белорусском сегменте полетов в космос.

«Так что вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит», – сказал Лукашенко.

Он осмотрел центрифугу, гидролабораторию – большой специальный бассейн для тренировок космонавтов, тренажер российского сегмента Международной космической станции.

Лукашенко рассказал, что отдельно попросил о содействии в подготовке уроженца РБ космонавта Олега Новицкого:

«Я ему сказал: Олег, смотри за девчонками в два глаза. Поможешь подготовить и так далее. Он говорит, что смотрит».