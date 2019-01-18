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Лукашенко заявил, что хочет общую с Россией валюту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от перехода на российский рубль как единой валюты Союзного государства.
Об этом он заявил во время встречи с главами МИД Белоруссии, в разное время занимавшими эту должность, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на агентство «БЕЛТА».
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По словам главы Белоруссии, если и создавать общую с Россией валюту, то она должна быть альтернативной для обеих стран.
«Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо – на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход», – заявил Лукашенко.
Ранее Россия предложила Белоруссии в обмен на масштабную экономическую помощь реализовать пункты Союзного договора о введении единой валюты и налоговой политики.
Метки: Александр Лукашенко, единая валюта
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