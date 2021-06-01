«Лукашенковская хитрость, он жук еще тот!» – жители Севастополя возмущены двуличием Батьки

01.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Белоруссия утратила право называть себя другом России после того, как отказалась запускать прямое авиасообщение с Крымом, но в то же время выпросила деньги у РФ.

Такие выводы следуют из опроса, проведенного журналистами интернет-канала Sevastopol Life среди жителей и гостей Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты поинтересовались, стоит ли считать Белоруссию другом, если она не признает российский статус Крыма.

«Я считал и считаю, что это нормальным назвать нельзя. Вообще, мне кажется, отношение Белоруссии, с учетом того, что это, все-таки, члены Союзного государства, наверное, союзникам не подобает так себя вести. Наверное, союзники должны рассчитывать на какую-то взаимную поддержку в этом плане, в том числе и в вопросах таких серьезных, политических, связанных с самоопределением Крыма и Севастополя. Поэтому однозначно это нельзя признать нормальным», – заявил один из опрошенных.

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«Это хитрый Лукашенко. Это не политика, это его хитрость. Лукашенковская хитрость, он жук еще тот, он и нашим, и вашим. У него такой имидж президентский. Наш Владимир Путин – мужик, молодец: сказал – сделал, а этот так – ни нашим, ни вашим», – заявил еще один севастополец.

Не в восторге от политики президента Лукашенко и сами белорусы. Во время опроса журналисты подошли к девушке, которая оказалась бывшей жительницей Минска:

«Вообще, в принципе, не нормально то, что происходит в 21-м веке в нашей маленькой стране, которая находится в центре Европы. Я из Белоруссии, из Минска, родилась, практически всю жизнь там прожила. Сейчас, в последнее время живу в России, потому что далеко не согласна с тем, что там происходит. Но это нелепо, когда Крым становится частью России, дружим с Россией, просим деньги по несколько раз в год у России, а потом не признавать Крым. Я считаю это большой глупостью и неправильным решением».

Напомним, ранее гендиректор государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что не хочет, чтобы самолеты его фирмы начали летать в Крым и признался в любви к Киеву и Львову.