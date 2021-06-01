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01.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Опрос, Политика, Россия, Севастополь
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«Лукашенковская хитрость, он жук еще тот!» – жители Севастополя возмущены двуличием Батьки

Белоруссия утратила право называть себя другом России после того, как отказалась запускать прямое авиасообщение...

Белоруссия утратила право называть себя другом России после того, как отказалась запускать прямое авиасообщение с Крымом, но в то же время выпросила деньги у РФ.

Такие выводы следуют из опроса, проведенного журналистами интернет-канала Sevastopol Life среди жителей и гостей Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналисты поинтересовались, стоит ли считать Белоруссию другом, если она не признает российский статус Крыма.

«Я считал и считаю, что это нормальным назвать нельзя. Вообще, мне кажется, отношение Белоруссии, с учетом того, что это, все-таки, члены Союзного государства, наверное, союзникам не подобает так себя вести. Наверное, союзники должны рассчитывать на какую-то взаимную поддержку в этом плане, в том числе и в вопросах таких серьезных, политических, связанных с самоопределением Крыма и Севастополя. Поэтому однозначно это нельзя признать нормальным», – заявил один из опрошенных.

«Это хитрый Лукашенко. Это не политика, это его хитрость. Лукашенковская хитрость, он жук еще тот, он и нашим, и вашим. У него такой имидж президентский. Наш Владимир Путин – мужик, молодец: сказал – сделал, а этот так – ни нашим, ни вашим», – заявил еще один севастополец.

Не в восторге от политики президента Лукашенко и сами белорусы. Во время опроса журналисты подошли к девушке, которая оказалась бывшей жительницей Минска:

«Вообще, в принципе, не нормально то, что происходит в 21-м веке в нашей маленькой стране, которая находится в центре Европы. Я из Белоруссии, из Минска, родилась, практически всю жизнь там прожила. Сейчас, в последнее время живу в России, потому что далеко не согласна с тем, что там происходит. Но это нелепо, когда Крым становится частью России, дружим с Россией, просим деньги по несколько раз в год у России, а потом не признавать Крым. Я считаю это большой глупостью и неправильным решением».


Напомним, ранее гендиректор государственной белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что не хочет, чтобы самолеты его фирмы начали летать в Крым и признался в любви к Киеву и Львову.

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