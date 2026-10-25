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Если на саммите АТЭС состоится встреча глав РФ, Китая и США, то это будет отчётливый сигнал, что Россия продолжает быть одной из трёх главных держав мироздания.

Об этом в эфире RTVI заявил близкий к Кремлю политолог-международник Фёдор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интенсивность, с которой говорят об этой возможности, скорее, всё-таки свидетельствует в пользу того, что она действительно может произойти, эта встреча. От неё не надо ждать результата. Серьёзных договорённостей тоже не будет. Это не Ялта образца 2026 года, нет оснований для этого, потому что Ялта, Тегеран, Ялта, Потсдам в 45-м году были возможны благодаря тому, что очень ясно закончилась мировая война. И победители договаривались. Сейчас ничего подобного нет. Можно, конечно, сказать, что мировая война идёт, но она именно что идёт, и она будет идти долго в виде таком ползучем гибридном, и прочее. Поэтому я бы сказал, что главный смысл, если эта встреча состоится, он, конечно, символический», – сказал Лукьянов.

Тем не менее, он подчеркнул, что встреча очень важная.

«Для России это, безусловно, очень полезно было бы, это такая фиксация трёх главных стран мира. Китай и США — это само собой, это и так не оспаривается. А вот Россию сейчас некоторые хотели бы списать из первого эшелона. Если эта встреча произойдёт, это будет означать сигнал того, что – нет, Россия продолжает быть одной из трёх главных держав мироздания», – объяснил эксперт.

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