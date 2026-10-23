«Могут оставить Украину в зоне влияния РФ» – в Киеве с ужасом ждут саммита АТЭС с Трампом

Вадим Москаленко.  
23.10.2026 18:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 680
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Украинский вопрос может быть решён по касательной как элемент пакетной договорённости на глобальном уровне между Россией, США и Китаем.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-представитель Украины в ЕС, бывший замглавы администрации Петра Порошенко [террорист в РФ] Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский вопрос может быть решён по касательной как элемент пакетной договорённости на глобальном уровне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я могу только предсказать, что происходят достаточно сложные переговоры. Но я не хотел бы забегать вперед и говорить, на какие условия мы согласимся или не согласимся, потому что это комплекс вопросов…

И вообще я не исключаю, что в конце концов украинско-российская война будет остановлена или решена вследствие определённой глобальной договоренности между глобальными лидерами, к которым приобщится, например, тот же Китай из США.

А глобальные договорённости начнутся с того, что будут обсуждаться вопросы глобальной стабильности, вопросы ядерной безопасности и так далее.

Такой вариант тоже не исключается. А украинский вопрос может быть решён по касательной как элемент пакетной договорённости на глобальном уровне. Такой вариант тоже сохраняется. Такая ситуация», – тревожился Елисеев.

Пропагандист канала Дмитрий Тузов разделил обеспокоенность спикера.

«Звучит же эта идея встречи на троих – Путин, Трамп и Си Цзиньпин. Будет что-то вроде Мюнхена 1938-го года, когда скажут: знаете, дорогие украинцы, мы вас уважаем, но просто мы здесь мир уже разделили, и вы остаётесь в российской зоне влияния», – испугался пропагандист.

Читайте также: «Анкоридж» был необходимым этапом. Дальше – «Ялтинская конференция» – французский эксперт.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Могут оставить Украину в зоне влияния РФ» – в Киеве с ужасом ждут саммита АТЭС с Трампом

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора