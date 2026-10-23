«Могут оставить Украину в зоне влияния РФ» – в Киеве с ужасом ждут саммита АТЭС с Трампом
Украинский вопрос может быть решён по касательной как элемент пакетной договорённости на глобальном уровне между Россией, США и Китаем.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-представитель Украины в ЕС, бывший замглавы администрации Петра Порошенко [террорист в РФ] Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я могу только предсказать, что происходят достаточно сложные переговоры. Но я не хотел бы забегать вперед и говорить, на какие условия мы согласимся или не согласимся, потому что это комплекс вопросов…
И вообще я не исключаю, что в конце концов украинско-российская война будет остановлена или решена вследствие определённой глобальной договоренности между глобальными лидерами, к которым приобщится, например, тот же Китай из США.
А глобальные договорённости начнутся с того, что будут обсуждаться вопросы глобальной стабильности, вопросы ядерной безопасности и так далее.
Такой вариант тоже не исключается. А украинский вопрос может быть решён по касательной как элемент пакетной договорённости на глобальном уровне. Такой вариант тоже сохраняется. Такая ситуация», – тревожился Елисеев.
Пропагандист канала Дмитрий Тузов разделил обеспокоенность спикера.
«Звучит же эта идея встречи на троих – Путин, Трамп и Си Цзиньпин. Будет что-то вроде Мюнхена 1938-го года, когда скажут: знаете, дорогие украинцы, мы вас уважаем, но просто мы здесь мир уже разделили, и вы остаётесь в российской зоне влияния», – испугался пропагандист.
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