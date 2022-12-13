«Лупят по нам из всего, что есть, но с нашей стороны теперь летит побольше» — гауляйтер Авдеевки
Киевские ставленники Авдеевки и обороняющие город боевики ВСУ полностью уверены в неприступности пригородной промзоны для наступающих русских войск.
Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал глава оккупационной Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Четыре месяца очень горячо, а последние несколько дней, приблизительно пять-шесть дней, такое ощущение – сорвались, не знаю из-за чего, эти оккупанты, по городу бьют и днем, и ночью. Если раньше, еще неделю назад, у нас ночью было более-менее тихо, были прилеты в старую часть города или центральную, или вообще было такое, что ночью не было ни одного прилета в город, то последние три-четыре дня несколько массированных обстрелов по старой части города, по центральной.
Утром вообще начинается что-то непонятное, лупят со всего, что только человечество могло придумать в виде бывшего СССР, а сейчас РФ. То есть все, что есть на вооружении, все летит, как в город, так и на позиции вокруг города.
«Промка» (авдеевская промзона – ред.) неприступна. «Промка» стоит с начала этой полномасштабного нашествия, не сдвинулась с их стороны ни на метр. То есть, она стоит железобетонно», – уверял Барабаш.
Он добавил, что Авдеевку в основном обороняют выходцы из центральной Украины и Галичины.
«Понятно, что с нашей стороны немного больше летит, чем пару месяцев назад, потому что все-таки есть помощь наших зарубежных партнеров, мы ее тут видим. Конечно, что нам хотелось бы, чтобы ее было больше, как количественно, так и качественно. Про ребят могу сказать – это герои, есть люди из Донбасса, но преимущественно из центральной и западной Украины.
В разговоре с ними, я ни от одного не услышал, что для чего нам это нужно, это не наша земля. Нет. Все стоят. Местные так называют и уже военные, которые несут службу и обороняют наш город, у них такое слово «Авдос», они говорят: «Авдос» не сдадим», – трепался гауляйтер.
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