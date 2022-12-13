«Лупят по нам из всего, что есть, но с нашей стороны теперь летит побольше» — гауляйтер Авдеевки

Киевские ставленники Авдеевки и обороняющие город боевики ВСУ полностью уверены в неприступности пригородной промзоны для наступающих русских войск.

Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал глава оккупационной Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Четыре месяца очень горячо, а последние несколько дней, приблизительно пять-шесть дней, такое ощущение – сорвались, не знаю из-за чего, эти оккупанты, по городу бьют и днем, и ночью. Если раньше, еще неделю назад, у нас ночью было более-менее тихо, были прилеты в старую часть города или центральную, или вообще было такое, что ночью не было ни одного прилета в город, то последние три-четыре дня несколько массированных обстрелов по старой части города, по центральной.

Утром вообще начинается что-то непонятное, лупят со всего, что только человечество могло придумать в виде бывшего СССР, а сейчас РФ. То есть все, что есть на вооружении, все летит, как в город, так и на позиции вокруг города.

«Промка» (авдеевская промзона – ред.) неприступна. «Промка» стоит с начала этой полномасштабного нашествия, не сдвинулась с их стороны ни на метр. То есть, она стоит железобетонно», – уверял Барабаш.