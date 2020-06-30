«Львов должен ассоциироваться с повешенными бандеровцами» – Матвейчев

30.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Процесс аналогичный Нюрнбергскому по итогу правления фашистского режима на Украине должен пройти во Львове, чтобы впредь главный город Галичины ассоциировался только с повешенными бандеровцами.

Об этом в эфире Youtube-канала «БелорусИнформ» заявил политолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фашистский режим на Украине должен быть ликвидирован, так же должна пройти люстрация и денацификация по примеру поствоенной Германии.

Я считаю, что нужен процесс, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу. Провести во Львове, чтобы навсегда в истории остался Львовский процесс, чтобы Львов ассоциировался не с бандеровцами, а с повешенными бандеровцами», – призвал Матвейчев.

Напомним, ранее московский политолог Сергей Марков заявил, что Россия должна быть готова к тому, что в случае ухода США из Украины, к власти в Киеве придут откровенные нацисты и военные преступники.