11.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Москва должна готовиться к захвату власти на Украине военными преступниками и нацистами – политолог


Россия должна быть готова к тому, что в случае ухода США из Украины, к власти в Киеве придут откровенные нацисты и военные преступники.

Об этом во время пресс-конференции на тему: «Русский след в массовых беспорядках в США» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только американцы уйдут с Украины, там начнётся вооружённая борьба за власть. Наибольшую вероятность захватить власть будут иметь самые радикальные нацистские группировки, реальные военные преступники, типа Арсена Авакова, который контролирует большую часть вооружённые сил.

Нам нужно подумать о том, как мы могли бы повлиять на то, чтобы к власти на Украине не пришли откровенные военные преступники и нацисты как Арсен Аваков, и надо к этому готовиться уже сейчас», – заявил Марков.

Напомним, ранее одиозная националистка, экс-депутат Верховной рады Оксана Корчинская заявила, что Майдан привёл к власти олигархов, потому следующая «революция» будет осуществлена военными и националистами.

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