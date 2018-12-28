28.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, История, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Львов вляпался в очередной фашистский скандал

Изучающий историю Львова американский историк, экс-директор Центра городской истории Центрально-Восточной Европы Тарик Сырил Амар отказался от награды, врученной ему в 2010-м мэром Львова.

Об этом ученый заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам историка, Степан Бандера был фашистом, его героизация во Львове и на Украине не позволяет американцу хранить награду от власти.

«У меня есть награда от Львова, которую мне вручили после моего пребывания там главой Центра городской истории. Хочу, чтобы все знали, что я ее возвращаю. Мне не нужны награды от города, в котором восхваляют Степана Бандеру, фашиста», – написал Тарик Сирил Амар.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на Львовщине 2019 год провозгласили годом лидера антисемитской и коллаборационистской организации ОУН Степана Бандеры.

Также мы рассказывали, что депутат львовского горсовета Марьяна Батюк опубликовала поздравления  по случаю дня рождения Адольфа Гитлера.

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