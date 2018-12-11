На Львовщине Год Свиньи обьявили “Годом Бандеры”

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

На Львовщине 2019-й провозгласили годом лидера антисемитской и коллаборационистской организации ОУН Степана Бандеры, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое решение приняла 11 декабря сессия областного совета, сообщает сайт львовского облсовета.

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“По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля, лидера и председателя Провода ОУН(б), политического узника концлагеря Заксенхаузен, областной совет провозгласил на Львовщине следующий год Годом Степана Бандеры. Следовательно, департамент внутренней и информационной политики и департамент по вопросам культуры, национальностей и религий ОГА должны наработать и согласовать с профильной постоянной комиссией областного совета план мероприятий по празднованию Года Степана Бандеры”, – говорится в решении.

Также депутаты поддержали решение провозгласить 2019 год Годом сотрудничавшей с нацистской Германией Организации украинских националистов с целью “надлежащего празднования” 90-й годовщины Первого Конгресса украинских националистов.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, посол Израиля на Украине Джоэль Лион в интервью «Радио Свобода» заявил, что «Герои украинцев исторически это ужас для евреев. Петлюра, Бандера, Шухевич, кто-то меньше, а кто-то больше были задействованы в убийстве евреев. Украинцы их видят героями, которые боролись за независимость Украины, а мы их видим убийцами евреев”.

Напомним, по китайскому гороскопу следующий, 2019 год является Годом Свиньи.