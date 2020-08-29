Львовская певица Оксана Муха отчитала Зеленского в эфире ТВ

29.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Владимир Зеленский неподобающим образом организовал состоявшийся 24 августа в Киеве концерт по случаю т.н. Дня независимости Украины.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявила львовская певица Оксана Муха, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошедшем концерте в честь Дня независимости Украины, почему-то выбор пал на русскоязычные произведения, для меня было очень остро воспринято, как можно сегодня давать русскоязычный контент?

Мы боремся за язык и идеологию, мы ищем единство в государстве, а тут дальше продолжается это разделение. Хождения Зеленского по стилизованному флагу Украины – это безумное неуважение.

Я не хочу видеть русский язык, я хочу выкинуть его из моей жизни. Я не хочу видеть, как это всё происходило на таком святом месте, как Софиевская площадь», – сказала она.

В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Европейская Солидарность» Олег Синютка отметил, что Зеленский пытается навязать украинцами «комплекс малоросса».

«Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства – первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях.

То, что прозвучало на Софиевской площади – это желание власти навязать обществу комплекс малоросса. То, что так долго и так рьяно убивали украинцы, и им это удалось, но я считаю, что нет.

И мне было очень больно, когда на следующий день в украинском парламенте, на мой вопрос: «И что понравилось?», мне ответили: «Да, понравилось», – возмутился Синютка.

Напомним, в Киеве в честь «дня независимости» прошёл концерт с участием президента Владимира Зелинского на Софийской площади, который взбесил украинских националистов.