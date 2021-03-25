Львовские депутаты потребовали от Рады немедленно узаконить репрессии

25.03.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Верховная рада Украины должна как можно скорее принять закон о коллаборационизме для того, чтобы можно было начать законные репрессии против политически неугодных граждан.

Об этом в ходе пленарного заседания Львовского городского совета заявил депутат от фракции «Свобода» нацист Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращение к президенту Украины, к главе Верховной рады. Мы, депутаты Львовского городского совета, требуем одобрения закона о коллаборационизме, который станет ощутимым шагом к очищению страны от её предателей.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №4529 от 06.12.2019 года и законопроект №5144 от 24.02.2021 года о введении криминальной ответственности за коллаборационизм», – сказал он.

Русофоб также возмутился, что один из этих законов, зарегистрированный полтора года назад, рада полтора года игнорировала, и потребовал от Киева начать репрессии против неугодных.

«Сегодня является критической проблема установления криминальной ответственности для коллаборационистов и публичные призывы к госизмене, непризнание России агрессором, сознательное сотрудничество с оккупантом, изготовление и распространение материалов с призывами к коллаборационизму.

Защита государственных границ, сохранение украинского государства и его развития – это ключевые принципы. Требуем вынести законопроекты о введении криминальной ответственности за коллаборационизм на рассмотрение в сессионном зале в наикратчайшие сроки, и принять общее решение парламента, которое прекратит безнаказанность вражеских коллаборационистов на территории нашей страны.

Хочу также напомнить, что представители «Нацкорпуса» и ряда других общественных организаций и партий так же обращались к нам с просьбой принять соотвествующее обращение», – добавил Мельничук.

Также он потребовал от Верховной рады ввести дополнительные санкции против ряда украинских политиков и их семей.

«Следующее обращение также касается борьбы с коллаборационистами. Речь идёт об усилении санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака, и членов их семей», – резюмировал украинский нацист.