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06.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Галичина, Политика, Украина
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Львовские националисты поклонились фашистскому идолу

В селе Белогорща Львовской области состоялась памятная панихида и общественное вече у памятника командиру УПА, гитлеровскому гауптману Роману Шухевичу, со дня смерти которого исполнилось 69 лет.

Об этом сообщают местные издания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На акцию собрались ветераны УПА, националисты с черно-красными знаменами и флагами ВО «Свобода», а также представители неканонической церкви.

«Враг боялся и боится, и недаром, что найдутся люди, которые будут наследовать их, которые возьмут за образец и Романа Шухевича, и Степана Бандеру, и тысячи тех, кто сложил свои головы в борьбе за волю Украины. Вы видите сегодня, как те, кто взял оружие в руки и борются с московским нашествием на востоке Украины, идут под теми лозунгами, под которыми шли наши повстанцы в 40-50-х годах. Они им подражают, они их уважают, они ими гордятся. Тем самым можем гордиться и мы, что они им подражают, значит это наследие попало в достойные руки», – заявил внук нацистского преступника, нардеп Юрий Шухевич.

Напомним, что Шухевич был ликвидирован в селе Белогорща во время спецоперации МГБ СССР.

Отметим, что накануне в центре Львова была окончательно снесена 30-метровая стела Монумента Славы «Победителям нацизма».

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